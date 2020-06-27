تعقيم المدن الجامعية بالمنصورة لاستقبال طلاب الفرق النهائية

بدأت المدن الجامعية بجامعة المنصورة، الاستعداد لاستقبال طلاب الفرق النهائية، وذلك في إطار توفير مختلف سبل الراحة لطلابها أثناء فترة الامتحانات الفرق النهائية.

وأعلن الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال الطلاب، بداية من توفير أجهزة قياس الحرارة، وبوابات التعقيم، إضافة لتعقيم كافة الغرف والحمامات بمختلف المبانى التى سيسكنها الطلاب، لافتًا إلى وضع جدول لإجراء عملية التسكين على مدار يومين منعًا لتكدس الطلاب.

وأكد عطية، أنه تم الإعلان على موقع الجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي، اتاحة الفرصة لمن يرغب من طلاب الفرق النهائية فى السكن بالمدن الجامعية أثناء فترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يرسل طلب به بياناته عبر البريد الإلكتروني للجامعة.

وأوضح أنه جري مراعاة تسكين طلاب المحافظات الحدودية والصعيد وقت وصولهم مباشرة، وتعقيم أغراضهم قبل دخولهم للمبانى السكنية، والتنبيه على الطلاب بمنع الحركة بين الغرف مع تقديم وجبات جافة معلبة طوال فترة الإقامة، مع تسكين الطلاب بأماكن لم تستخدم قبل ذلك فى عزل مصابى فيروس كورونا المستجد