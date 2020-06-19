جامعة جنوب الوادي تعيد فتح المدن الجامعية استعداد لامتحانات الترم الثاني

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات التي تبدأ يوم 4/7/2020 مشيراً الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة طلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم التسكين بالمدن الجامعية جميع الطلاب المقيمين بها قبل 15/3/2020، كما يمكن للطلاب الغير مقيمين بها قبل هذا التاريخ التقدم للتسكين مع منح الأولوية للطلاب من خارج محافظة قنا حيث يتضمن التسكين صرف الوجبات اليومية لطلاب المدن الجامعية، كما يمكن للطلاب المقيمين خارج المدن الجامعية من الاستفادة بوجبة يومية في حالة رغبتهم.

الجدير بالذكر أن رابط التقدم للتسكين بالمدن الجامعية هو:

https://alzahraa.mans.edu.eg/ studentApplications