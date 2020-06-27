تعرف على إجراءات وقواعد التسكين لطلاب المدن الجامعية بالقناة

قررت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن يكون بعد غدا الإثنين بداية استقبال طلاب السنوات النهائية من المقيدين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020-2019، مؤكدة جاهزية المدن الجامعية للبنين والبنات لاستقبال الطلاب والتى شهدت تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة فى خطة مكافحتها للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد عقد اجتماعا مع مديري مدينة البنين والبنات هشام عامر مدير عام المدن الجامعية و نجلاء عثمان مدير مدينة البنات ومسئولي العمل بالمدينة لوضع الأسس والقواعد التى سيتم تنفيذها بالمدينة أثناء الفترة التى تستقبل فيه المدن للطلابوأكد نائب رئيس الجامعة، على أن المدن الجامعية سوف تستقبل الطلاب المقيدين بها فقط ولن تستقبل اى طالب غير مقيدوشدد شقيدف على ضرورة التزام جميع الطلاب بالتعليمات و الإجراءات الاحترازية والتى تشتمل على ضرورة التباعد الاجتماعى و ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وطالب شقيدف بضرورة الإلتزام بالتطهير والتعقيم المستمر للغرف والحمامات والطرق والسلالم وأن الطلاب سوف يقومون بالتوقيع على إقرار يتضمن أن الطالب لم تظهر عليه أعراض غريبة كما لم يخالط مريض منذ 15 يوما، وان الطالب عليه الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية وأنه فى حالة ظهور اى أعراض غريبة يتوجه مباشرة إلى العيادة الطبية، ويتضمن الإقرار أيضا التزام الطالب بكافة التعليمات من المشرفين و فى حاله مخالفة ذلك يتحمل جميع العقوبات التى ستوقع عليه.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان المدن الجامعية ملتزمة بعدم فتح قاعات المذاكرة وعدم فتح الصالات الثقافية و صالات الجم، وأنه فى حاله خروج الطالب من المدينة أودخوله يتم تسجيل ذلك فى سجل مع ضرورة إظهار الطالب للكارنية، ويتم توزيع الوجبات الغذائية من قبل مشرفين المبانى ويتم توزيعها على الطلاب فى غرفهم.