الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، جنوب محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، في بيان أوردته قناة "العربية"الإخبارية، أن أفراد القوات المشتركة أسقطوا طائرة حوثية دون طيار، بعدما شاهدوها تحلق في سماء جنوب الحديدة، وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

وفي سياق آخر، تصدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، لهجوم شنه الحوثيون كان يستهدف عددا من مواقع شمال غربي مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري، إن "قوات من اللواء 17 مشاة تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط معسكر الدفاع الجوي، وأسفرت المواجهات عن قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات".

وأطلق الحوثيون، في وقت سابق اليوم، قذيفتين على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فضلا عن وقوع أضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية، وإثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة، لاسيما الأطفال والنساء.