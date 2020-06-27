وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لإنعاش السوق السوداء

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار الحوثيين في احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية بهدف افتعال أزمة وإنعاش السوق السوداء.

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم، أنه وضمن مساعي الحكومة اليمنية المتواصلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وكسر احتكار الحوثيين للمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، منع مرتزقة طهران ما يزيد عن 150 مقطورة من الدخول إلى مناطق سيطرتها.

‏ وأشار الإرياني، إلى أن الحوثيين وبدلا من تسهيل مرور هذه الكميات المقدرة بـ150 مقطورة والمحملة بمادتي الديزل والبترول للعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتهم، واصلوا احتجازها في نقاطها الأمنية، وقاموا بتهديد مالكي وسائقي القاطرات في تعمد واضح لافتعال الأزمة وانعاش السوق السوداء وابتزاز المواطنين.‏

وأوضح الإرياني، أنه وبعد أن تم فضح متاجرة االحوثيين بالمشتقات النفطية وابتزازها للمواطنين، تذرعوا بعدم مطابقة هذه الكميات للمواصفات كمبرر لاحتجازها، بينما الحقيقة أن هذه الكميات تم استيرادها بشكل قانوني وخضعت لضوابط الفحص الفني وتحمل شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية.