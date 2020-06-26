نتنياهو في رسالة إلى عباس: "خطة الضم لن تشمل غور الأردن"

أفادت قناة عبرية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعث رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن خطة "الضم".

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، اليوم، عن مسؤول فلسطيني، أن نتنياهو بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أن خطة الضم لن تشمل "غور الأردن".

وأكدت القناة أن رسالة نتنياهو حملها رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في عمّان، قبل عدة أيام، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت القناة العبرية - على موقعها الإلكتروني - إلى أن رسالة نتنياهو أفادت بأن خطة الضم ستقتصر على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانية فقط، لا تزال غير معروفة، وإن رجحت القناة أن منها مستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع، أن يوسي كوهين وصل إلى الأردن في مهمة رسمية، قبل عدة أيام، كلفه بها نتنياهو للقاء العاهل الأردني.

وأفادت القناة بأن رئيس جهاز الموساد ناقش مع الملك عبد الله، المعارضة الأردنية لضم "غور الأردن" ومدى تطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.

ولم تعلق المصادر الرسمية الأردنية على خبر القناة العبرية، حتى الآن.

وأعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.