"الجيزة" تضع 21 شرطا لعمل المطاعم والمقاهي: لا للشيشة والتجمعات
كتب:
أمنية سعيد
09:09 م | السبت 27 يونيو 2020
نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" ضوابط فتح المطاعم والمقاهي بمحافظة الجيزة لعدم تعرض المنشأة للغلق والتشميع والغرامات والعقوبات والمساءلة القانونية، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا ابتداءً من اليوم عن طريق فتح كافة المحال والمطاعم والكافيهات والمقاهي بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.
وجاءت الضوابط على النحو التالي:
1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.
2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.
3. نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.
4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.
5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.
7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.
8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.
11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.
12. حظر تقديم الشيشة.
13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.
17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.
20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.
21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.
وأشارت المحافظة إلى أنّه من يخالف تلك التعليمات يتم غلق المنشأة وسحب الرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.