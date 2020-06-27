"الجيزة" تضع 21 شرطا لعمل المطاعم والمقاهي: لا للشيشة والتجمعات

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" ضوابط فتح المطاعم والمقاهي بمحافظة الجيزة لعدم تعرض المنشأة للغلق والتشميع والغرامات والعقوبات والمساءلة القانونية، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا ابتداءً من اليوم عن طريق فتح كافة المحال والمطاعم والكافيهات والمقاهي بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.

2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

3. نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.

4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.

5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.

7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.

8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.

11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

12. حظر تقديم الشيشة.

13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.

20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.

21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وأشارت المحافظة إلى أنّه من يخالف تلك التعليمات يتم غلق المنشأة وسحب الرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.