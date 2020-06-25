مع إعادة الفتح.. عقوبات تنتظر غير الملتزمين بدءً من السبت

بعد 90 يومًا من حظر المواطنين بالمنازل، أعلنت الحكومة في اجتماعها، أول أمس، عودة الحياة تدريجيًا عن طريق تخفيف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها مسبقًا لمواجهة فيروس كورونا، من خلال إعادة فتح المطاعم والمقاهي والكافيهات والنوادي الرياضية والسينمات بطاقة 25% من استيعابها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات الحكومية بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، إلا أنّ الحكومة أقرت أيضًا بعض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تلاحق المواطنين تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها مجددًا، وترصدها "الوطن" على النحو التالي:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

شدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه على ضرورة استمرار ارتداء الماسكات والكمامات على الوجه في جميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، باعتبارها الإجراء الاحترازي الأهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وحذر من أنّ عدم ارتداء الكمامات قد يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات التي أقرتها الدولة سابقًا.

ونصت المادة الثالثة عشرة من القرار على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يُعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضًا منع تناول الشيشة، لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، وأقرت أنّ عقوبة المخالف تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.

عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ عقوبة أي مخالف للإجراءات الاحترازية ستكون سحب الرخصة من المُشغل وتشميع المكان على الفور، ومن أبرز هذه الإجراءات تطبيق الإشغال بنسبة 25%، واستبدال الأكواب والأطباق الزجاجية بأخرى أحادية الاستخدام، ومنع استخدام الطاولة والدومينو، والالتزام بالتباعد بين الأفراد وبعضهم وبين كل طاولة وأخرى، مع استمرار عمل المحال حتى الساعة التاسعة مساءًا، والمطاعم والكافيهات والمقاهي حتى العاشرة مساءًا.

عقوبة المحال المخالفة للأسعار

وأكد أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه ببرنامج " هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، على ضرورة التزام المحال بشروط ثلاثة، وهي أن يكون السعر شامل، وأن يعرف المستهلك السعر قبل أي تعامل، إضافة إلى أن يكون السعر معلن، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة ذلك سيتم تحرير محاضر فورية وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى مليون جنيه.

عقوبة المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم غلق أي مسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، في حال عدم التزام المصلين بالضوابط التي تم الإعلان عنها اليوم وتعميمها على جميع مديريات الأوقاف.

وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

عقوبات دور المناسبات المخالفة

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن هناك عقوبات رادعة ستُوقع على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء مثل صالات الأفراح والعزاءات موضحًا: "عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إداري كامل وفوري للمنشأة المخالفة".