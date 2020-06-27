بني سويف تطلق حملة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

أطلقت مديرية صحة بني سويف، اليوم السبت، فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"، لعلاج الأمراض المزمنة بمراكز المحافظة السبع.

وتابع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالمبادرة بعدد من المواقع للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والأدوية التي تصرف للمترددين على القوافل.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة صحة بني سويف، إنه يتم استخراج قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة وصرف العلاج وتجديد القرارات المنتهية، وذلك من خلال 11 موقعًا، من بينها 6 مراكز للرعاية الأساسية، و5 عيادات متنقلة للقوافل العلاجية بجميع مراكز المحافظة السبع.