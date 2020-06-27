كورونا في العالم.. الإصابات تقارب الـ10 ملايين والوفيات 500 ألف

أشار أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، إلى أن أكثر من 9.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مستوى العالم، منهم 494351 حالة وفاة جراء الوباء.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة، ومليونين و479763 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة، ومليون و274974 حالة إصابة.