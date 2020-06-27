ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسبانيا إلى 28341 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 3 وفيات و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 28341 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" إلى 248469 حالة.

وأوضحت الصحة الإسبانية، أن كتالونيا سجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد مع 72 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات فيها إلى 61229 حالة، فيما سجلت العاصمة مدريد 36 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 71839 إصابة في حين سجل إقليم أراجون شمال شرقي البلاد 28 إصابة ارتفاعا إلى 6255 حالة.

حالات كورونا المكتشفة في مولدوفا بلغت 16080

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المكتشفة بكورونا المستجد في البلاد بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 304 حالات، ليرتفع بذلك مجموع المصابين إلى 16080حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أبلغت سلطات مولدوفا عن 15776 حالة مسجلة بمرض كوفيد-19، وتوفي بسببه 515 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت: "تم اليوم تسجيل 304 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي في مولدوفا، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس 16080. وشُفي من المرض ما مجموعه 8963 شخصا وتوفي 521 شخصا بعد إصابتهم بالمرض".

وكانت سلطات مولدوفا،أعلنت حالة الطوارئ في مجال الرعاية الصحية التي ستبقى سارية حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتم حظر الفعاليات الثقافية الجماعية، وإلغاء الدراسة في المؤسسات التعليمية، وفرضت السلطات على المواطنين ارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة.