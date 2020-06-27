منها غلق أماكن لعب الأطفال.. ضوابط النوادي الرياضية لاستقبال الزائرين

بدأت اليوم عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أهمها فتح المطاعم والمقاهي والمولات والنوادي الرياضية وصالات الجيم، بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية وباتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، مع وضع عقوبات وغرامات للمنشآة والأفراد المخالفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، وضعت العديد من الأندية الرياضية بعد الاشتراطات والضوابط للأعضاء والزوار، تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

أولًا: مركز شباب الجزيرة

وضع مركز شباب الجزيرة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعض الضوابط التي تنظم دخول الأعضاء اعتبارًا من يوم 1 يوليو المقبل وهي على النحو التالي:

- التزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامة" منذ ارتياد المركز حتى الخروج منه.

- الالتزام بالمرور ببوابات المركز المشتملة على جهاز قياس درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعي.

- سيتم تسجيل أسماء جميع الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول المركز من خلال دفاتر مسطرة لهذا الغرض.

- قيام الأمن والأمن الصناعي من مراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

- يتم الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقًا للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد، ويحظر ضم الطاولات ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة في كل طاولة.

- يتم الالتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الآمنة لأماكن الوقوف والانتظار في الأماكن الخدمية وأماكن سداد الاشتراك.

- عدم السماح بارتياد المنشآت المغلقة والمبنى الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة والأماكن غير المصرح بدخولها طبقًا لتعليمات الدولة.

- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب الخاصة بالأعضاء.

- سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الاستخدام الواحد "الأغذية والمشروبات" لخدمة الأعضاء في بعض الأماكن المفتوحة.

- الالتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين على ذلك.

- الالتزام بممرات الدخول ومسارات الخروج لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ثانيًا: نادي وادي دجلة

- تفتح بوابات نادي وادي دجلة بواباتها يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

- يتم استخدام التراك بجميع الأندية من الساعة 7 صباحًا باستثناء نادي اللوتس.

- يتم قياس حرارة جميع الأعضاء عند دخولهم إلى النادي، وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة سيتعين على العضو العودة إلى المنزل.

- لن يسمح بدخول العضو من بوابات النادي في حالة عدم التزامه بارتداء الكمامة، مع ضرورة الالتزام بمسافة 2 متر بين كل طاولة.

- عدم السماح بدخول الزوار.

- يقتصر استخدام حمامات السباحة والملاعب على تدريبات الأكاديميات والفرق الرياضية فقط.

- منع استخدام منطقة ألعاب الأطفال.

- منع استخدام غرف اللوكر والشاور، مع تشغيل فقط دورات المياه وتطهيرها بشكل دوري.

- فتح صالات الجيم اعتبارًا من يوم 15 يوليو المقبل بنسبة تشغيل 25%.

بالنسبة للرياضة والتدريبات:

- استئناف التدريات في الرياضات التالية بداية من 1 يوليو (كرة القدم - السباحة - التنس - الإسكواش - الباتيناج - كرة السرعة).

- بدء التدريبات بالملاعب المفتوحة دون تفاعل بين اللاعبين للرياضات التالية (الجودو - الكاراتيه - التايكوندو - كرة السلة - الكرة الطائرة - القوس والسهم).

- الاعتماد على التدريبات الفردية لضمان التباعد الاجتماعي وإعداد وتجهيز اللاعبين بدنيًا.

- تقليص مواعيد التدريبات مع مراعاة أن التسجيل في الأكاديميات بأسبقية الحجز.

- استكمال تدريبات رياضات الباتيناج والجمباز الإيقاعي والشطرنج أونلاين.

التدابير الوقائية:

- تطهير الأندية بصفة دورية.

- توافر المطهرات عند بوابات النادي.

- تطهير الطاولات والكراسي والأدوات الرياضية مع كل استخدام.

- تقديم المأكولات والمشروبات في أطباق وأكواب ورقية تستخدم مرة واحدة.

ثالثًا: النادي الأهلي

- الالتزام بالبوابات الخاصة بالدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الالتزام بالمرور ببوابات التعقيم عند الدخول المشتملة على جهاز قياس حرارة الجسم للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي.

- الالتزام بارتداء الكمامات الواقية عند دخول النادي حتى الخروج، ولن يسمح بالدخول في حالة عدم ارتدائها.

- يحظر دخول السيارات، وأن يكون الدخول ترجلًا للمرور على بوابة التعقيم لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

- سيتم تسجيل دخول الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول النادي.

- يتم الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقًا للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد، ويحظر ضم الطاولات وألا يزيد عدد الجالسين عن أربعة فقط على كل طاولة.

- عدم السماح بارتياد المنشآت المغلقة والمبنى الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة والأماكن غير المصرح بدخولها طبقًا لتعليمات الدولة.

- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب الخاصة بالأعضاء والأدشاش والالتزام بالتباعد داخل دورات المياه.

- الالتزام بأماكن الانتظار المخصصة بالخدمات المختلفة طبقًا للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافة الآمنة.

- عدم السماح بارتياد المنشآت المغلقة والمبنى الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة وحديقة الأطفال والأماكن غير المصرح بدخولها طبقًا لتعليمات الدولة.

- لا يزيد عدد اللاعبين بملاعب كرة القدم المفتوحة المخصصة للأعضاء فقط عن 10 أفراد فقط داخل الملعب.

- فتح المطاعم والمنافذ مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية والالتزام باستخدام المعدات والأدوات ذات الاستخدام الواحد (الأغذية والمشروبات).

- الالتزام بالتعليمات الخاصة بأداء الصلاة داخل المساجد.

- الالتزام بعدد اثنين فقط باستخدام المصاعد مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

- يتم الالتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الآمنة لأماكن الوقوف والانتظار في الأماكن الخدمية، وأماكن سداد الاشتراك والمنافذ.

رابعًا: نادي الصيد

وأعلن نادي الصيد المصري مراحل عودة تشغيل النشاط الرياضي بالنادي على النحو التالي:

المرحلة الأولى من 1 يوليو المقبل

القطاع التنافسي: فرق الدرجة الأولى تدريجيًا حتى الناشئين.

الأنشطة: الرماية - القوس والسهم - السباحة - التنس الأرضي الخماسي الحديث وألعاب القوى).

الرياضات الجماعية: كرة القدم - كرة سلة - كرة طائرة - كرة يد.

قطاع الممارسة: تراك الممشى (تنس أرضي - راكيت - بادل تنس - كروكيه).

المرحلة الثانية من 10 يوليو المقبل

القطاع التنافسي: الاسكواش - تنس الطاولة - كرة السرعة - بلياردو - شطرنج، المنازلات (جوجو - كاراتيه - تايكونودو - سلاح) الجمباز.

القطاع التعليمي: جميع الأنشطة الرياضية.

قطاع الممارسة: الاسكواش - تنس طاولة بلياردو - شطرنح.

المرحلة الثالثة من 15 يوليو المقبل:

صالات الجيم وكمال الأجسام والكروس فيت والزومبا، مع مراعاة نسبة الإشغال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

ووضع النادي بعض الاشتراطات العامة وهي:

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية والوقائية طبقًا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

- عدم تواجد أولياء الأمور نهائيًا بمحيط التدريبات أو حمامات السباحة.

- عدم السماح باستخدام حمامات السباحة لأنشطة السباحة الترفيهية وجميع الأنشطة المائية الأخرى.

- عدم التزاحم ومراعاة المسافات الأمنة.

خامسًا: نادي هليوبوليس الرياضي

- التزام جميع الأعضاء بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامة) منذ دخول النادي حتى الخروج منه.

- التزام جميع الأعضاء بتوفير مطهر أو كحول شخصي خاص بهم.

- التزام جميع الأعضاء بالامتثال لقياس درجة الحرارة على باب النادي من قبل القائمين على ذلك.

- المحافظة على التباعد الاجتماعي والجسدي مسافة آمنة لا تقل عن 2 متر.

- تجنب المصافحة والملامسة بين الأعضاء بعضهم البعض وبين الأعضاء والعاملين.

- يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض والحوامل بالمنزل.

- تجنب استخدام أي أدوات أو متعلقات مشتركة بين الأعضاء بعضهم البعض وبين الأعضاء والعاملين.

- غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول.

- يتم الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقًا للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد ويحظر ضم الطاولات ولا يزيد عدد الجالسين على 4 في كل طاولة.

- يتم الالتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الآمنة لأماكن الوقوف والانتظار في الأماكن الخدمية وأماكن سداد الاشتراك.

- عدم السماح بارتياد المنشآت المغلقة والمبنى الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة والأماكن غير المصرح بدخولها طبقًا لتعليمات الدولة.

- سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الاستخدام الواحد "الأغذية والمشروبات" لخدمة الأعضاء في بعض الأماكن المفتوحة.

- الالتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين على ذلك.

- يتم إغلاق جراج النادي في حالة اكتمال السيارات بالباكيات المخصصة للركن ولن يسمح بالركن في غير الباكيات.

- في حالة عدم التزام العضو بالإجراءات الاحترازية سوف يتم تطبيق لائحة النادي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.