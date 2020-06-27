بعد الهجوم عليه.. آيتن عامر تدعم يوسف الشريف: "أنت حر ما لم تضر.. شابوه يا عم"

دعمت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها بموقع "تويتر" الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته في اللقاء الأخير مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دي إم سي.

وكتبت آيتن "بصراحة متضايقتش خالص من انترفيو ⁧‫يوسف الشريف‬⁩ ‏وبصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه انت حر ما لم تضر . بس كدة ، ومعتقدتش إنه ضر حد بمعتقداته أو قناعاته ‏شابوه يا عّم".

وقال الشريف خلال لقائة مع رامي رضوان "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالي وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوي ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل".

وأضاف "اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم هي فوضى، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار عرض عليّ فيلم، وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد: (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".