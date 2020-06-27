"تأليف مدرسة خاصة لتحصيل المصروفات".. شوقي يرد على شائعة بداية العام الدراسي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تضمنت منشورا بقرارات ادعت أنها صادرة عن الوزارة.

ووضع الوزير القرارات على صفحته، معلقًا عليها: "الموضوع المرفق في الرابط مزور وغير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، رجاء التحقق من المصادر حيث إننا لم نعلن أي شئ من هذا وإنما هو من تأليف إدارة إحدى المدارس الخاصة لتحصيل المصروفات!".

ومن بين تلك القرارات التي نفى الوزير إصدارها

- مزاعم ببدء العام الدراسي 2020 - 2021 سيكون يوم السبت 26 سبتمبر 2020

- مزاعم بأن أي ولى أمر لا يدفع المقابل المالي للمدارس الخاصة كاملا وكاش وقبل بدء الدراسة فسيتم تحويل ابنه أو بنته فورا الى أقرب مدرسة حكومية.

- مزاعم برفض الوزير تماما أي مقترح لعدم حضور بعض الطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية ممن لا يستوعبون أو يدركون كيفية التعايش مع كورونا.