56 ألف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتان حاويتان، و 4 سفن بضائع عامة، ووصل عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 58577 طنًا، تشمل 9618 طن فوسفات، و16530 طن علف بنجر، و28349 طن ميثانول، و4080 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32763 طنًا، تشمل 8480 طن حديد، و8632 طن ذرة، و5662 طن كسب صويا، و3900 طن زيت طعام، و4189 طن مواسير، و1900 طن كبريت.

ووصل إجمالي حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة، تشمل فواكه (عنب)، وخضروات (بطاطا ونعناع)، وحاصلات زراعية (ريحان وبصل وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من المغرب وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وسلوفينيا.

أما عدد الحاويات الواردة فبلغ عددها 272 حاوية مكافئة، مقابل 933 حاوية ترانزيت.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 55856 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81874 طنًا.

وغادر الميناء 1374 شاحنة، منها 665 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 29030 من البضائع العامة.