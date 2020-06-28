حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من أن يفهمه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.