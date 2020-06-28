حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.