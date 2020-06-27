وزيرة التضامن: هناك حضانات أبلغت بعدم قدرتها على اتباع إجراءات الوقاية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مسؤولة عن الإجراءات الاحترازية داخل الحضانات ونقوم بتدريب أشخاص على كيفية الالتزام بهذه الإجراءات داخل الحضانات، ولكن الأهالي أيضًا لديهم دور في ذلك، كون المسؤولية مشتركة، فالأهالي عليهم حماية الطفل في المنزل.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الحضانات التأهيلية أو العلاجية ستفتح أبوابها في أول يوليو القادم سواء الخاصة بذوي الإعاقة فكرية أو توحد أو تخاطب، وعددهم 196 حضانة، وسيكون هناك رقابة من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة للوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن بعض الحضانات أبلغت الوزارة أنها لن تتمكن من اتباع الإجراءات الوقائية ومن ثم لن يتم فتحها أول يوليو، "كل شيء قابل للمرونة ولو لقينا الدنيا أمان هنفتح أكتر ولو لقينا الدنيا فيها مشاكل أو إجراءات لم تتخذ أو الحضانات ملتزمتش سيتم الغلق مرة أخرى".