التحقيقات تؤكد السلامة العقلية لأم طفلتي بهتيم: ارتكبت الجريمة لسوء العلاقة بزوجها

أفادت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل طفلتين على يد أمهما بمنطقة بهتيم أن والد الطفلتين أشار في التحقيقات إلى إنه كان لا يسمح لزوجته المتهمة بالخروج من المنزل ويحد من اختلاطها بالآخرين غيرة عليها.

واتهم الأب زوجته والدة المجني عليهما بقتلهما في حين بينت التحقيقات أن المتهمة قررت قتل ابنتيها البالغتين 6 و 7 سنوات ثم الإنتحار بعد ذلك بسبب سوء العلاقة بينها وبين زوجها منذ تم عقد قرانهما وقالت الأم المتهمة في التحقيقات إن زوجها والد المجني عليهما كان يضيق عليها ويسعى دائما للحد من علاقاتها وعلى إثر وفاة نجلٍ لهما منذ أربعين يومًا لمرض أصابه –على حد قولها- احتدت العلاقة، بينهما وأزمعت الانتحار أكثر من مرة ومنعتها والدتها، حتى جاء يوم الواقعة فبدرت إليها فكرة قتل ابنتيها ثم انتحارها خلاصًا من زوجها وتخليصًا لابنتيها من قسوته بعد وفاتها على حدِّ ظنها، فلما خلت بهما بعد ذهاب أبيهما للعمل عقدت عزمها على قتلهما، فخنقتهما بيديها، ثم تظاهرت لاحقًا أمام أهل زوجها بمفاجأتها بالواقعة، مدعية عدم إقدامها على الانتحار بعد وفاتهما لحيرتها في وسيلة الانتحار.

وأكدت التحقيقات معها سلامةَ قُواها العقلية وعدم تعاطيها أي مخدِّرات أو عقاقير تؤثر في إرادتها خلال ارتكاب الواقعة. و أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث.