بعد 18يوما.. رفع الحجر الصحي عن بهتيم

شهدت منطقة بهتيم وشارع مهنا المؤنس، اليوم، رفع الحجر الصحي الإجباري، الذي فُرض على منازل بعض الأهالي بمنطقة بالمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة، إثر ظهور إصابات بفيروس كورونا.

واشار الدكتور شريف وحيد أحد الشباب المتطوعين بالمنطقة، أنه تم اخطار أهالي المنطقة من قبل الأجهزة المعنية برفع الحجر الصحي عنهم اليوم، بعد استقرار وضع المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة، وانتهاء فترة حضانة الفيروس، مشيرًا إلى أنه يتبقى 4 حالات فقط داخل الحجر الصحي من المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة والذين تخطى عددهم 45 حالة.

كما قامت الأجهزة المعنية، اليوم، بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع، وأكد مصدر مسؤول أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تتم في الشارع بالكامل، حيث تم أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة حرصًا علي سلامة المواطنين.

كانت محافظة القليوبية، قد أعلنت منذ 18 يومًا الحجر الصحي على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أسرتين إلى 35 حالة ووفاة 3 من الإصابات التي حُجزت في مستشفيات العزل.