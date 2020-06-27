من أول يوليو.. "الناشرين العرب" يعلن شروط جائزة عبدالعزيز المنصور

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، عن شروط الدورة الثانية من جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، للناشر العربي والمخصصة في هذه الدورة لقصة الطفل من 6 إلى 9 سنوات 2020.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد، تضمنت الدورة هذا العام الشروط التالية:

1- أن يكون الكتاب عبارة عن قصة واحدة، باللغة العربية وليس مترجماً، ونشر في طبعة ورقية إصدار 2019-2020.

2- أن لا يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية سابقًا.

3- يحق لكل دار نشر عضو في الاتحاد المشاركة بكتاب واحد فقط.

4- أن لا يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغلاق قبول الأعمال.

5- قيمة الجائزة 10000 دولار أمريكي (للناشر 100%) دعمًا لدار النشر العربية.

6- أن تكون دار النشر حاصلة على حقوق ملكية الكتاب ويرفق الناشر تعهد بذلك.

7- يتم تقديم خطاب حديث من الاتحاد المحلي يفيد التزامه بقوانين الملكية الفكرية وبشروط العضوية 2020.

8- تعبئة استمارة المشاركة والتوقيع عليها وختمها من الدار وإرسالها مع المرفقات كاملة في ايميل واحد.

9- إرسال نسخة من القصة على الايميل بصيغة بي دي اف مع سيرة ذاتية للدار وللمؤلف والرسام ونبذة عن القصة وغلاف القصة. ترسل على إيميل الجائزة org.pa-arab@Prize.

10- يتم استقبال القصص والمشاركات في الفترة من 1/7 إلى 30/8/2020 إلكتروني.