نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري: النظام التركي ينصب الفخاخ للمعارضة

كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، المسؤول عن الإدارات المحلية سيد تورون، محاولات النظام التركي لنصب فخ ضد روؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت جريدة جمهورييت التركية: أشار تورون إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قد وجه تحذيرات مماثلة حول الجهود التي تسعى إليها السلطة التركية الحاكمة لمنع البلديات.

وقال تورون، إن هناك بعض المسؤولين من الحكومة التركية زاروا بعض المناطق والمقاطعات وجاؤوا إلى المواطنين وسألوهم عما إن كانت لديهم شكاوى من حزب الشعب الجمهوري، وأن هناك بعض تلك الشكاوى قيد التحقيق.

وأكدت صحيفة "سوزجو" التركية، وجود 27 تحقيقًا في حق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، راصدًا ما تشهده بلديات حزب الشعب الجمهوري من تعنت واضح من قبل السلطات التركية برئاسة رجب طيب أردوغان.