مصرع طفل بسبب "طيارة ورق" بعد سقوطه من أعلى سطح المنزل في بئر مياه

لقى طفل مقيم بمدينة التل الكبير، مصرعه إثر سقوطه من الطابق العلوي خلال اللعب بطائرة ورقية من فوق سطح منزله فسقط في بئر مياه وتم اتخاذ اللازم وإبلاغ النيابة للتحقيق.

وكان اللواء محمود هندى مدير المباحث، قد تلقى إخطارا من الرائد محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفل يدعى "حسام محمد برعي" 12 عاما، من أعلى سطح المنزل في بئر مياه ما أدى إلى وفاته.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من النقيب محمود فراج والنقيب محمود مأمون، معاوني مباحث المركز، حيث تم فحص البلاغ ومعاينة مكان الحادث والذى تبين سقوط الطفل من أعلى سطح منزله خلال متابعته لطائرة ورقية أثناء اللعب بها، الأمر الذى أدى إلى سقوطه ووفاته فى الحال وتم التحفظ على جثمان المتوفى وإبلاغ النيابة للتحقيق.