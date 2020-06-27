المطربة رحمة تعلن إيجابية المسحة الثانية لكورونا: الفيروس نزل على الرئتين

اعلنت المطربة رحمة إيجابية المسحة الثانية لها لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وكتبت رحمة "نتيجة المسحة الثانية والتحاليل والمقطعيه لسه إيجابي والرئتين تأثروا أنا وأختي للأسف الحمد لله على كل حال"، مضيفة "أما عن أمي دخلت مستشفى وفي تحسن بسيط .. و الله وحده خير حافظ و هو الشافي".

وتابعت "أما عن باقي اخوتي فالله الحمد كلهم تعافوا تماما ونتيجة المسحات لهم سلبية وأنا وأختي مازلنا مصابين لأن الفيروس نزل على الرئتين".

وأعلنت رحمة منذ أيام عبر حسابها على فيس بوك "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي".