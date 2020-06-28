مجلس الدولة يحدد 5 ضوابط لحلف اليمين لدفعتي 2014 و2015
كتب:
محمد عيسى
04:48 ص | الأحد 28 يونيو 2020
حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي 2014 و 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233،238 لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:
أولا- المندوبون دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل
ثانيا- المندوبون دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي:
الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به.
الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.
ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:
1- الحضور بالزي الرسمي.
2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.
3- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
4- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.