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مجلس الدولة يحدد 5 ضوابط لحلف اليمين لدفعتي 2014 و2015

كتب:

محمد عيسى
04:48 ص | الأحد 28 يونيو 2020
المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة

المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي 2014 و 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233،238 لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:

أولا- المندوبون دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل

ثانيا- المندوبون دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي:

الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به.

الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:

1- الحضور بالزي الرسمي.

2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.