مجلس الدولة يحدد 5 ضوابط لحلف اليمين لدفعتي 2014 و2015

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي 2014 و 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233،238 لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:

أولا- المندوبون دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل

ثانيا- المندوبون دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي:

الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به.

الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:

1- الحضور بالزي الرسمي.

2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.