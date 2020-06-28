أستاذ اقتصاد بترولي: قطاع النفط يعيش الآن عصر ازدهار تاريخي

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن قطاع البترول المصري يعيش الآن عصر ازدهار تاريخي لم يشهد له مثيل مسبقا، حيث يعمل قطاع البترول وفق استراتيجية زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ومواجهة آثار التناقص الطبيعي للآبار بسبب قدمها.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أن هذا الازدهار يأتي نتيجة لعمل مكثف وممنهج للبحث والحفر وتنمية الآبار في إطار منهجية التحديث والتطوير المستمر والعمل الدؤوب.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق كشفين بترولين مميزين، الأول بمنطقة جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام.

وأشار إلى أن الكشف الثاني هو تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية عن طريق شركة برج العرب التي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و 18 مليون قدم مكعب غاز يوميا ، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم ويعتبر هذا الكشف منطقه جديد للشركة في تلك المنطقة مما يزيد من احتمالية ان تكون وجود كشوف بترولية اخرى على نفس العمق في مناطق مشابهة.

وقد كان هذا الكشف هو الكشف الثاني في خلال7 اشهر حيث حققت نفس الشركة كشف بترولى كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافى ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام ، و 10 ملايين قدم مكعب غاز.

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة واستراتيجية التطوير والتحديث المستمر التي يتبناها قطاع البترول أثمرت عن هذه الاكتشافات البترولية التي تساهم بشكل فعال في سد العجز بين العرض والطلب على الزيت الخام والغاز الطبيعي وتحافظ تلك الاكتشافات على استمرارية رؤية القطاع ليكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.