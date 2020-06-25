أستاذ اقتصاد بترولي: الغاز الصخري أفضل لتواجده بكمية أكبر من الآبار

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الصخري، مفضل لدى مهندسي النفط، لأنه يتواجد بكميات كبيرة جدا، وتتميز بالتوسع الأفقي الكبير، الذي يغطي مساحة كبيرة، مما يقلل من مشكلة خطورة حفر الأبار، ويعتمد حفر الآبار في الحقول التقليدية، على اصطياد الزيت المخزن في طبقة ما في منطقة ما، وهو ما فشلت به شركات عالمية كبرى في مناطق كثيرة حول العالم، ولذلك كان خطورة الاستثمار في قطاع النفط عالي الخطورة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الغاز الصخري يتميز بأنه أقل خطورة اقتصاديا، بسبب توسع تلك الطبقات بشكل أفقى، حيث يتواجد في طبقات وخزانات غير تقليدية، التي تسبق عملية الهجرة والتخزين في الطبقات الكربونية، أو الرملية.

وأشار كامل، إلى أن الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية، يواجه تحديات كبيرة وهي ارتفاع التكلفة الإنتاجية الرأسمالية للأبار، حيث تحتاج تنمية الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية، أن تكون الأبار أفقية، ويتم عمل تكسير هيدروليكي متعدد المراحل على كل بئر، ما يزيد تكفلة البئر بشكل كبير في ظل الأسعار الحالية للزيت والغاز الطبيعي.

وأوضح أن حقول الغاز الطبيعي، تتميز بانخفاض تكلفتها التشغيلية، وثبات إنتاجيتها، والتأكد من حجم الغاز الموجود في طبقات الغاز الصخري، والخزانات غير التقليدية، ما يجعلها مفضلة للمستثمرين في قطاع النفط.

ويشكل الاستثمار في الغاز الصخري، والخزانات غير التقليدية، جزء من الرؤية الاقتصاديه الاستراتيجية لكل دول العالم، حتى أن دول الخليج العربي، بدأت منذ أعوام قليلة في استخراج الغاز الصخري من الخزانات غير التقليدية، رغم أنها لم تعاني بعد من قلة مواردها بشكل عام، لكنها اتخذت خطوة استباقية في هذا الاتجاه، لأنها تعاني من الانخفاض النسبي لإنتاج الغاز الطبيعي.