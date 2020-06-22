"مستثمري الغاز": ما حققه قطاع البترول في 6 سنوات لم يحدث في 100 عام

قال الدكتور محمد سعدالدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إنّ مصر لم تغفل عن الاستمرار في تحقيق تنمية اقتصادية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية، خاصة في قطاع اكتشافات الغاز والبترول، رغم التحديات والتهديدات الخارجية في ليبيا وإثيوبيا، وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد سعدالدين أنّ توقيع مصر 12 اتفاقية في قطاع الغاز والبترول مع كبرى الشركات العالمية، يؤكد يقظة القيادة السياسية في استمرار تحسين مناخ الاستثمار والتنمية، مشيرا إلى أنّ مصر تسير بالتوازي مع الاستعدادت الدفاعية الكبيرة عن أمن واستقرار الوطن، لتحقيق طفرة اقتصادية في القطاعات الإنتاجية.

وكشف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، عن أنّ إجمالي الاتفاقيات البترولية التي وقعتها مصر خلال السنوات الستة الماضية نحو 84 اتفاقية بإجمالي استثمارات تقترب من 20 مليار جنيه بسبب تطوير القطاع بشكل غير مسبوق، وبرزت نتائج أعماله في توقف استيراد مصر للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتتجاوز هذه الإنجازات 10 أضعاف ما حققته مصر في 100 عام، موجّها الدعم والشكر لوزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا.

ووقعت وزارة البترول 12 اتفاقية جديدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية، وهي شيفرون الأمريكية، إديسون الإيطالية، بي بي الإنجليزية، توتال الفرنسية، شل الهولندية، نوبل الأمريكية، كوفبيك الكويتية، ومبادلة الإماراتية بحجم استثمارات أولية تجاوزت مليار دولار، إضافة لنحو 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا جدد.

وتابع سعدالدين: "أصبح قطاع البترول والغاز في مصر محل ثقة عالمية لدى الشركاء الأجانب، نظرا لما حققه القطاع من إنجازات غير مسبوقة مدفوعة بدعم القيادة السياسية، حتى أصبح يعمل وفق استراتيجية تتسم بالمرونة في تحقيق المصالح المشتركة للجميع، وبالتالي لاحظنا طلب وإقبال كبير وغير مسبوق من الشركات العالمية خلال العامين الماضيين للاستثمار في مصر".