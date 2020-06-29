13 معلومة مهمة عن قناة السويس الجديدة.. ضمن إنجازات ثورة 30 يونيو

قناة السويس الجديدة من ضمن المشروعات التى تم إنجازها عقب ثورة 30 يونيو ومن المشروعات الهامة بمحافظات القناة بطول 72 كم رفعت إيرادات القناة وغيرت شكل العبور وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ننشر 13 معلومة مهمة عن قناة السويس الجديدة..

1- فى 5 أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن البدء فعليًا فى إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحى الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل.

2- قناة السويس الجديدة تبدأ من الكيلو 61 إلى الكيلو 95 "طبقًا للترقيم الكيلو متري للقناة"، وبالترقيم العادي من الكيلو 50 إلى الكيلو 122.

3- تم افتتاحها فى 6 أغسطس 2015 بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كم.

4- يهدف مشروع قناة السويس الجديدة إلى تلافى المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة فى منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما.

5- تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.

6- يهدف المشروع إلى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى وصناعي عالمي متكامل اقتصاديًا وعمرانيًا، ويسعى إلى جعل الإقليم محورًا مستدامًا ينافس عالميًا فى مجال الصناعات المتطورة والتجارة والسياحة

7- فى 15 أغسطس 2014 تم طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط،

8- فى 19 أغسطس 2014 أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، عن التحالف الفائز بتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، وهو تحالف دار الهندسة

9- وبدأت مرحلة الحفر الجاف بالمشروع فى 7 أغسطس 2014، وشارك فيها 44 ألف مواطن مصري، بمصاحبة 4500 معدة، وإجمالي 84 شركة، وتمت إضافة كتيبتين من القوات المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، ب

10- شارك فى الحفر الجاف كتيبتي طرق للمساعدة فى عمليات الحفر، واستطاعوا إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100% خلال 9 شهور، عن طريق استخراج حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال

11- شارك فى التكريك الحفرالمائى المرحلة الثانية من الحفر 2000 عامل من هيئة قناة السويس، 3000 عامل من تحالف التحدى، 750 عاملا من تحالف الأمل

12- تم إستخدام 45 كراكة بالإضافة إلى 4 فنادق عائمة منذ بداية المشروع لاستراحة العاملين وتناوب الورديات، وانتهت أعمال التكريك المائي برفع 258.8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه

13- وتمت أعمال تكسيات وتدبيش جوانب القناة الجديدة بطول 100 كيلو متر بهدف منع ترسب الرمال مرة أخرى للمجرى المائى.