طارق الخولي: 30 يونيو أنقذت مصر من التبعية وحفظت هويتها

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان كانت في مفترق طرق من التاريخ، إما أن تدخل في نفق مظلم من الحكم الثيوقراطي المنافق والتبعية لدول إقليمية، أو تنجو منه لتبقى دولة وطنية وسطية بهويتها وتاريخها وحضارتها.

وأضاف الخولي لـ"الوطن"، أن حركة تمرد تحولت خلال تلك الفترة العصيبة التي مرت بها مصر إلى حركة شعبية، كانت قادرة على تجميع صوت المصريين بالتعبير عن إرادتهم، والتوقيع على استمارة سحب الثقة من نظام الإخوان، والتي تحولت إلى حالة ثورية عامة ضد حكم المرشد.

وتابع، أن ما صنعه المصريون في ثورة 30 يونيو غيَّر وجه التاريخ في المنطقة كلها، فقد أنقذتها من السقوط في براثن الحكم الديني البغيض ومنع وصول جماعة إرهابية إلى غرضها السيطرة على العالم.

وأكد "الخولي"، أن أكبر صدمة للمصريين تمثلت في أن من جلس في قصر الاتحادية على كرسي أعلى منصب بالدولة رجل يرتكب جرائم الخيانة العظمى، بإرسال وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري إلي بعض الدول، وكان لا يحكم ولكن يتحكم فيه مكتب الإرشاد بالتوجيه واتخاذ قرارات الحكم.

ونوه إلى أن جماعة الإخوان كانت تدفع مصر لأن تصبح دولة يتقاتل فيها عناصر الأمة ويتصاعد فيها التعصب، وكنت شاهد عيان على نفاق كل قيادات الجماعة، حيث كانوا يرتكبون الآثام في الليل ويتحدثوا في النهار باسم الدين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الهوية المصرية التي أنقذت مصر كمنارة وسطية لتقبل الجميع ومنفتحة على الجميع، وجاءت في التوقيت المناسب ولو انتظرنا لتغير مصيرنا حيث كان هناك سعي بغيض من الجماعة للسيطرة على جميع مفاصل الدولة وأخونتها، ولو كانوا نجحوا في ذلك لكانت هناك صعوبة في إزاحتهم عن الحكم.

وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في 30 يونيو، وأنفذ إرادته الجيش، وكان في صدارة التضحيات لمواجهة كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان والتي تحولت إلى مليشيات مسلحة ضد الشعب والدولة.