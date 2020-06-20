لتجنب تلف الأجهزة.. طرق حل مشكلة ضعف الجهد الكهربائي في منزلك

يعاني الكثيرون من المشتركين أحيانًا من التضرر بسبب ضعف التيار الكهربائي، والذي يحدث نتيجة لانخفاض الجهد، ما يؤدي في بعض الأوقات إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

وتستعرض "الوطن" طريقة التقدم بالشكوى وإجراءات حل مشكلة خفض الجهد الكهربائي وإعادته لطبيعته مره أخرى، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على النحو التالي:

- يتقدم المواطن بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر المنافذ الخاصة به.

- يتواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مع الشركة التابع لها مقدم الشكوى لمتابعة المشكلة وإجراءات حلها.

- تنفذ شركة الكهرباء أعمال الصيانة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض والمحول المغذي للمنطقة التابع لها مقدم الشكوى.

- بعد ذلك يرفع الجهد الخاص بالتيار الكهربائي للحد المسموح به وفق الأحمال المطلوبة.

طريقة التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73 – بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- أو إرسال الشكوى عبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم: 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم: 23421475 (داخلي 154).