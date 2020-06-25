إزاي تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة بطريقة صحيحة عند شراء الأجهزة الكهربائية؟

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الطريقة الصحيحة لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية.

بطاقة كفاءة الطاقة التي يتم وضعها على الأجهزة الكهربائية تهدف لتوعية المستهلك ومنحه طرقًا معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، ويتم تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز الكهربائي المنزلي أو المكتبي بصورة واضحة تُمكن المستهلك من رؤية محتوياتها بسهولة.

البطاقة تتضمن بعض البيانات الأساسية عـن المنتج:

- ماركة الجهاز الطراز

- السعة الاستهلاك الشهري للطاقة (ك.و.س).

- مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E المواصفة القياسية للاختبار.

وإليك طريقة قراءة بطاقة كفاءة الطاقة:

- وتشير الحروف الإنجليزية الموجودة على البطاقة إلى مستوى كفاءة الطاقة، ليكون حرف A إشارة إلى أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، فيما يشير حرف E إلى أقل كفاءة وأعلى استهلاك للكهرباء.

- كما تتضمن البطاقة الاستهلاك الشهري للموديل بالكيلو وات/ساعة.