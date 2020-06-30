أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
البطيخ
كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.
الخوخ
سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.
المشمش
ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.
الفراولة
جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.
البرقوق
تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.
العنب
بلغ سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر 8 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.