الطقس اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل على الجنوب.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنَه سيكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، حالة الطقس اليوم، وقالت إنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح في البحر الأحمر سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وعن الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار، وتزيل الغيوم على باقي محافظات السلطنة، مع احتمال تدفق السحب وسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية لبحر العرب.