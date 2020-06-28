الطقس اليوم الأحد 28-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أن هناك انخفاض قليل في الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.