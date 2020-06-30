شهد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. 10 معلومات عن ميدان الممر بالإسماعيلية

يعد ميدان الممر من أقدم ميادين الإسماعيلية وأشهرها، يبدأ بشارع رضا للقادمين من منطقة الشيخ زايد مرورا بالنادي الإسماعيلى وينتهي بشارع السلطان حسين حتى شارع محمد على، وننشر 10 معلومات مهمة عن الميدان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

1- تم إنشاء ميدان الممر، فى عهد الخديوي إسماعيل عام 1879 بعد إفتتاح القناة بـ10 سنوات ويتوسط 3 أحياء بالمدينة أول وثاني وثالث

2- كان مركزا لعبور التجارة والقوافل القادمة من الغرب لتصل إلى الشرق عبر قناة السويس وحلقة وصل بين حى العرب وحى الإفرنج الأول مقر إقامة التجار العرب وعمال قناة السويس والأخر مقر إقامة المهندسين الأجانب الذين يديرون قناة السويس

3- تم تطوير الميدان أكثر من مرة وخاصة بعد ان زحفت البنايات الحديثة والعمارات بأمتداد الشارع

4- يوجد مبنى النادي الإسماعيلى على بعد أمتار قليلة من الميدان ويقع على جانبية حديقتين يتوسطهم شارع رضا وعلى أحد جانبية مقهى المثلث الشهير الذى يعتبر معقل للمثقفين والسياسيين منذ سنوات طويلة

5- تم إنشاء نفق جمال عبد الناصر فى الجهة الشرقية من الميدان ونادي الشجرة فى نفس المنطقة وممرالسلطان حسين الذي يربط الميدان بحى أول.

6- شهد الميدان تظاهرات الثورة من يوم 26 يناير2011 وكان ميدان الفردوس قد شهد أول تظاهرة لثورة 25 يناير.

7- انطلق المتظاهرون منه إلى ميدان الممر ليتم التمركز فيه طوال الـ 18 يوما الأولى وبعدها عادت تظاهرات متقطعة وأصبح ميدان الممر رمزا للثورة ومقر للتعبير عن مطالب أهالى الإسماعيلية.

8- شهد الميدان أيضا تظاهرات ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالإخوان واحتفالات تفويض الرئيس السيسى ضد الإرهاب والاحتفال بنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى وأيضا وقفات أهالى الإسماعيلية ضد الإرهاب.

9- استشهد وأصيب على أرضه الكثير من شهداء الثورة واستغله الإخوان فى الحشد ضد النظام بتظاهرات متفرقة بغرض إيهام القنوات الفضائية والإعلام بأنها تظاهرات تشبه 25 يناير.

10- تغير اسم ميدان الممر عقب الثورة ليصبح ميدان الحرية ولكن هذا الاسم لم يلقَ قبولا لدى المواطنين فظل اسمه ميدان الممر.