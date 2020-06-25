نائب محافظ الإسماعيلية يحيل ملاحظ لجنة للتحقيق بسبب "الموبايل"

قرر المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إحالة أحد الملاحظين للتحقيق بعد أن استخدم هاتفه المحمول داخل اللجنة وعدم تنفيذه لمهام الإشراف على الإجراءات الاحترازية في أثناء دخول الطالبات اللجان.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الإسماعيلية، لجنة مدرسة السلام الثانوية "بنات" التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وذلك في أثناء امتحان مادة اللغة الانجليزية خلال ثاني أيام أمتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية إلى جانب دخول الطالبات في الموعد المحدد والالتزام بالتباعد بين الطالبات، ورافقه الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نائب محافظ الإسماعيلية: الثانوية العامة مهمة وطنية يجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاحها

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير الأجواء الآمنة للطالبات، معربًا عن شكره لمديرية التربية والتعليم على الجهد المبذول قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة، وفي الوقت نفسه أشاد بجميع المشاركين في أعمال الامتحانات وفي مقدمتهم المعلمين، مؤكّدًا أنَّ الثانوية العامة مهمة وطنية يجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

من جهته، أكّد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلة، أنَّه تمّ اتخاذ عددا من الإجراءات الجديدة وفي مقدمتهم تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بجد أقصى الساعة السابعة والنصف صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم باعتبار ذلك مسؤولية مباشرة لكل من رئيس اللجنة والمراقب الأول، مشيرًا إلى أن عضو لجنة الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعه تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجنة.

وأضاف أنَّه تمّ تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 معلمين أو إداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة الامتحان ومتابعة التباعد بينهم، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة مع توثيق عضو لجنة الإدارة.

جدير بالذكر، أنَّ 8730 طالبًا وطالبة يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية أمام 37 لجنة على مستوى 8 إدارات في الامتحانات التي انطلقت بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 21 يونيو الجاري وتنتهي يوم 21 يوليو المقبل.