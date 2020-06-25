محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير حديقة الفروسية على مساحة 20 فدانا

قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية ، بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة، والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدانا، وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطني المنطقة وتم تطهيرها وتسويتها بالكامل.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة على ضرورة تكثيف حجم الأعمال بتلك المنطقة والمستهدف، أن يتم الانتهاء تمامًا من تطوير ورفع كفاءتها بالمرحلة الأولى من التطوير لتلك المنطقة قريبًا، مشيرًا إلى أنه وخلال شهرين على الأكثر هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ واطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها فى أسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أهمية الوضع فى الاعتبار المضى قدمًا فى تنفيذ أعمال التخطيط المستقبلي للطرق والمحاور المرورية المحيطة بالمنطقة والتحاور من أجل الاستقرار على طرق تنفيذ أي مقترح يتم التوصل إليه وتنفيذه.