قائد الدفاع الجوي لـ"السيسي": سنحفظ قدسية سماؤنا لتظل مصر درعا للأمة

وجَّه الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمته باحتفال قوات الدفاع الجوي بعيدها الخمسين، مؤكداً أن رجال قوات الدفاع الجوي يجددون العهد له في أن يظلوا دوما جنوداً أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس وأن يحفظوا للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعاً لأمتنا العربية.

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي، للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن "حراس السماء" يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار، حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن هذا الوطن.

وأضاف "فهمي"، في كلمته، أن الشعب المصري العظيم، يستحق أن يزهو ويفتخر بقواته المسلحة التي كانت وستظل دائماً بإذن الله درعاً للوطن وسيفاً على أعدائه.

ووجه "فهمي"، في هذه المناسبة باسمه واسم قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا في صناعة هذا التاريخ العظيم، ولكل من يشارك ويساهم مع قوات الدفاع الجوي في الاحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوي.

واختتم قائد قوات الدفاع الجوي كلمته، في ذكرى النصر، قائلاً: "حفظ االله مصر وحفظ جيشها (الحصن والسند) ووقاها وشعبها شر الفتن وجعلها واحة للأمن والأمان لتستمر فى مسيرة التقدم والرقي والازدهار".