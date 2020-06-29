أفغانستان.. مقتل 23 مدنيا جراء هجوم صاروخي على سوق شعبية

أعلنت السلطات الأفغانية أن 23 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون، اليوم، جراء هجوم صاروخي استهدف سوقا للماشية في ولاية هلمند بجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد مكتب حاكم الولاية في بيان، أن 4 صواريخ سقطت على السوق الأسبوعية المقامة في الهواء الطلق بمنطقة سنجين بحضور مئات من سكان المناطق المجاورة.

وحملت الحكومة الأفغانية و"طالبان" إحداهما الأخرى المسؤولية عن الهجوم الدموي.

وأشار مكتب حاكم هلمند، إلى أن الهجوم الصاروخي أعقبه انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل عنصرين من حركة "طالبان" وإصابة عدد من المدنيين، مشيرا إلى أن السيارة انفجرت في منطقة مجاورة لمنازل المواطنين، حيث جرت "صناعة المتفجرات والصواريخ بالتواطؤ مع إرهابيين أجانب".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، إن الجيش الأفغاني أطلق عدة دفعات من قذائف "المورتر" على منازل مدنيين وسوق الماشية مما أسفر عن مقتل عشرات القرويين.