وزير الاتصالات: بإمكان أي مصري الوصول إلى أي معلومة عبر موقع الرئاسة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر كانت تحتل المرتبة الـ40 من بين 43 دولة في سرعة الإنترنت بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت قبل اجتياح فيروس كورونا في الوصول إلى المركز الثاني.

ولفت إلى أنه بسبب تضاعف الأحمال خلال الشهرين الماضيين، فقد وصلت مصر للمرحلة الثالثة على مستوى القارة في سرعة الإنترنت.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع القومي الذي أطلقته الوزارة لرفع كفاءة الإنترنت خلال السنوات الماضية ساعد مصر في خوض تجربة العمل والتعليم والامتحانات عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا نجاح تلك التجربة.

وذكر أن موقع الرئاسة المصرية يحوي الكثير من حقائق وإنجازات قامت بها الدولة المصرية، وبه عدد من الأبواب، أهمها باب أخبار الرئاسة المصرية، موضحًا إطلاق الموقع بـ3 لغات مختلفة مرتبة حسب موضوعاتها.

وأوضح أن الغرض من الموقع إتاحة وصول المواطنين ومواطني كل دول العالم للمعلومات التي يريدها، وهو مرجع تاريخي وعلمي وتوثيقي للمهتمين بالشأن المصري.

وأكد أن الموقع به خاصية "البث المباشر" لأي حدث أو فاعلية يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الممكن متابعتها من أي دولة في العالم لكل المهتمين بالشأن المصري سواء من المصريين المقيمين بالخارج، أو الأجانب الراغبين على الوقوف بالأخبار المتعلقه بمصر، مشيرا إلى أن الموقع يتضمن كافة المشروعات القومية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.

وتابع: "ممكن حد يدخل يشوف بتسلسل تاريخي كل المشروعات، والإنجازات مبوبة ومفهرسة طبقًا لتسلسل زمني وجهد ضخم قام به فريق متخصص مكون من 40 شابًا يعملون في المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية".

وفند: "من أهم المشاريع التي تُجرى حاليًا مشروع مصر الرقمية بخدمات مقدمة للمواطن، وتم الإعلان عن هذا المشروع بخطوة تجريبية في بورسعيد، وفي خلال عام تم بث 155 خدمة مميكنه في المحافظة يستفيد منها المواطن عبر الإنترنت، وحاليا يتم تعميم تلك الخدمات تباعًا على مستوى الجمهورية، ومنها خدمات التوثيق والدعاوى القضائية، وتراخيص المركبات والقيادة والاستثمار وسداد المخالفات، وكذلك التظلم في المخالفات، وسداد التأمين الإجباري والتراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، وسيقوم البريد المصري بإيصال الرخص للمواطنين في منازلهم، وده هيحصل هذا العام".