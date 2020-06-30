أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التنمية المستدامة بإنشاء الطرق والكباري

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الطرق الجديدة والمشروعات القومية التي تنجزها الدولة تعد خدمة لتنمية شاملة ومستدامة تبنتها الدولة منذ 6 سنوات مضت.

وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ما تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار منظومة متكاملة لا يمكن عزله عما تم من تنمية مستدامة بدأت في عام 2014 ومستمرة حتى الآن.

وأوضح أن مشروعات الطرق والكباري هي قاطرة للتنمية، تعمل القيادة السياسية على إنشائها مع المدن الجديدة، وقال: "أعداد السكان بتتنامي وكان من الضروري اتباع نظام خلخلة الكثافات والانتشار على مساحة أفقية أفضل لتحسين جودة لحياة المواطنين".

وأكد أن وجود التكدسات يقلل من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة الباقية والمستمرة مع الزمن، وكان من الضروري التوسع في المدن القائمة وإقامة مدن جديدة أخرى، ولو لم يكن هناك تطوير في شبكة الطرق لما كان لتلك المدن الجديدة أن تعمر بالمواطنين.