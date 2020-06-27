استكمال رصف طرق قريتي سامول ودمتنو بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بضرورة التنسيق مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لاستكمال أعمال خطة رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بقريتي سامول ودمتنو حفاظًا على صالح المواطنين .

وشدد المحافظ على الانتهاء من أعمال البدء فى الرصف بنطاق قرية سامول طبقًا للخطة الاستثماريه للعام المالي 2020/2019.

وأشار "رحمي" إلى متابعته لخطة الرصف، وذلك من خلال الشركة الوطنيه بموجب رصف بطول 200 مترًا، وعرض 5 أمتار.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بقرية دمتنو بطول 180 مترًا، وعرض 5 أمتار خلال الفترة المقبلة.

شدد "رحمي" علي رؤساء الوحدات المحلية المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي بحسم وحزم للمخالفين.