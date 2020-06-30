حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إخفاء مشاعره وعدم إظهارها، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في برجك تدفعك للحركة والإنجاز بكل الطاقة والنشاط، لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.