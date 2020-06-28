حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية والحب، فإذا أحب أحدهم يحب بإخلاص ووفاء، ويتصف بالحنان والتضحية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشكلات عائلية وكن هادئا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.