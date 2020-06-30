بعد فتح السينمات.. دليل الأفلام الرعب المعروضة حاليا

فتحت السينمات أبوابها للجمهور مع السماح بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار قرارات الحكومة المصرية لعودة الحياة تدريجيًا.

وتستعرض "الوطن" دليل أفلام الرعب المعروضة حاليًا في السينمات كالتالي:

The Invisible Man

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى سيسيليا، تتلقي خبر انتحار حبيبها السابق، وبينما تحاول العودة لحياتها مرة أخرى، تكتشف أن حبيبها قد يكون ما يزال على قيد الحياة بصورة أو بأخرى.

أبطال الفيلم إليزابيث موس، ستورم ريد، أوليفر جاكسون كوهين، سام سميث، ألديز هودج، بينديكيت هاردي، ومخرج الفيلم لاي وانيل.

Brahms: The Boy II

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تنتقل لقصر يقوم ابنهما بصداقة دمية نابضة بالحياة "برامز"، مما يجعلهم في مواجهة الكثير من المشاكل والصعاب.

أبطال الفيلم كريستوفر كونفيري، أوين يومان، كيتي هولمز، رالف إنيسون، ومخرج الفيلم وليام برينت بيل.

Fantasy Island

أحداث الفيلم تدور حول السيد روك الذي ينجح في تحقيق الأحلام السرية لضيوفه في منتجع استوائي منعزل، حتى تتحول هذه الأحلام لكوابيس وعلى الضيوف النجاة بأرواحهم.

أبطال الفيلم مايكل بينا، بورتيا دابلداي، لوسي هيل، مايكل روكر، ماجي كيو، باريزا فيتز هينلي، ومخرج الفيلم جيف وادلو.