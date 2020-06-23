شريف رمزي: إغلاق السينمات لـ3 أشهر أدى لخسائر فادحة                 

قال الفنان شريف رمزي، عضو غرفة صناعة السينما، إن إغلاق دور العرض السينمائية لأكثر من 3 أشهر أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما في مصر.

وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أغلب دور العرض تعتمد اعتماد كلي على مكاسب عيد الفطر والأضحى، وتسبب إغلاق دور العرض خلال موسم عيد الفطر ما يقرب من 50% من الخسائر التي تكبدتها الصناعة، موضحا أنه وفي حال افتتاح السينما بنسبة 25% سيؤدي ذلك إلى خسائر مكملة لتلك السابقة، وسيتم عقد اجتماع غدا، بغرفة صناعة السينما لمناقشة إمكانية تحقيق ذلك.

وأكد عضو غرفة صناعة السينما، أنه مع فتح السينما بنسبة 25% لن يتم طرح أفلام جديدة في الدور، وسيتم طرح أفلام قديمه لن تغطي ثمن مرتبات الموظفين.