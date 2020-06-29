حاكم نيويورك: على ترامب إصدار أمر تنفيذي لإلزام الناس بوضع كمامات

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي يلزم السكان بوضع كمامات في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف كومو، في إفادة صحفية، أن على ترامب "أن يكون قدوة" ويضع هو نفسه كمامة، مضيفا: "الولايات الأخرى بدأت للتو فعل ذلك الآن".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن "الولايات التي كانت معترضة، والحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك زعما بأن الكمامات غير فعالة، بدأوا الآن يغيرون موقفهم تماما".

وتابع كومو قائلا: "فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".

وانتقد كومو، من جديد طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا "إن البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في العديد من الولايات الأمريكية والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأشار كومو، إلى أن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.