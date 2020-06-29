حملات تطهير وتعقيم بالكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

أكد الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقيه بجامعة قناة السويس جاهزية الكلية وإستعدادها التام لإستقبال الطلاب، وأداء الإمتحانات، حيث تمت اليوم أعمال التطهير والتعقيم داخل المبنى الإداري ومبنى الميكاترونيك والدرجات داخليا وخارجيا.

وشدد فارس على ضرورة إتباع خطوات السلامة الوقائية مع ضرورة متابعه استمرار أعمال التطهير بصوره مستمرة، وذلك وفي إطار مجابهه جامعه قناه السويس لفيروس كوفيد 19 وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعه والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم الالتزام بمساحات أمنه حفاظا على صحه الجميع داعين الله أن يرفع عنا وعن مصرنا الحبيبة هذا الوباء وان يحفظنا وتزول هذه الغمة بسلام.