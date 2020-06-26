إصابة طبيب و9 ممرضين بكورونا في مسشتفى جامعة القناة

أعلن الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسماعيلية، إصابة طبيب بالطوارئ و9 ممرضين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى عزل جامعة قناة السويس.

وأشار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الفريق الإداري للمستشفى برئاسة الدكتورأسامة عنتر، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يتابع الموقف، "لذا تؤكد إدارة المستشفى الجامعي بعدم نقل أي معلومات مغالطة".

ولفت إلى أن إدارة المستشفى الجامعي حريصة على سلامة وصحة جميع منتسبيها، مؤكدا أن المصداقية والشفافية في عرض الحقيقة هي "منهجنا في التعامل مع الأزمات".

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي من أطباء وهيئة تمريض وإداريين يؤدون عملهم بكل تفاني لمواجهة جائحة كورونا في ظل إجراءات وقائية مشددة، مطالبة بعدم إثارة الشائعات والأقاويل.

وأكملت: "مستشفيات جامعة قناة السويس صروح كبيرة يعمل بها أكثر من 3800 فرد من الأطقم الطبية والإدارية، وتقوم على تقديم الخدمة الطبية لأكثر من خمس محافظات، وقد قامت إدارة المستشفي بتوفير كافة الإجراءات الوقائية للحماية الشخصية للأطقم الطبية وعمل اختبار سريع لفيروس الكورونا المستجد لجميع الأطقم الطبية العاملة في مبنى الفرز- مستشفى العزل- قسم الطواري والعناية، ثم عمل مسحة PCR في حالة إيجابية الاختبار".